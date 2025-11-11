Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3-9 Kasım tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen 74 trafik kazasının 19’u yaralanmayla, 55’i hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 29 kişi yaralandı.

Kazaların, 25’i süratli araç kullanmak, 18’i kavşakta durmamak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 9’u yakın takip, 6’sı diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 3 Milyon 760 bin TL olduğu kazaların 31’i Lefkoşa’da, 20’si Girne’de, 15’i Gazimağusa’da, 5’i İskele’de, 3’ü Güzelyurt’ta meydana geldi.

-Denetimlerde kontrol edilen 17 bin 103 sürücünün 2 bin 826’sı rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 17 bin 103 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 2 bin 826 sürücü rapor edilip, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 260 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü ise tutuklandı.

Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

"Sürat -913, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak-319, trafik levha ve işaretlerine uymamak-195, muayenesiz araç kullanmak-123, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları-94, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak-76, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak-63, dikkatsiz sürüş-38, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak-35, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak-28, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak-25, tehlikeli sürüş-19, yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak-18, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak-16, trafik ışıklarına uymamak-16, özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak-14, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak-3, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak-2, diğer trafik suçları-923.”