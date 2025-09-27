Uluslararası Final Üniversitesi Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu’nun Golden Team olarak anılan kadrosu 2025 Dünya Turizm Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak bu yılın teması olan "Turizm ve Sürdürülebilir Dönüşüm" konusundaki görüşlerini paylaştı.



Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Nafiya Güden, mesajında turizmin kültürler ve topluluklar arasında bir köprü olduğunu belirterek, "Bu tema sadece bir eylem çağrısı değil, turizmin geleceğini hem insanlara hem de gezegene hizmet edecek şekilde yeniden hayal etme konusundaki ortak sorumluluğumuzun bir hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullandı.



Sürdürülebilir dönüşümün kısa vadeli kazançların ötesinde, çevre ve kültür koruma, toplum refahı ve inovasyonu birleştiren entegre bir vizyon gerektirdiğinin altı çizilen açıklamada, "Turizm bir endüstriden fazlasıdır; olumlu değişimin güçlü bir aracıdır. Sorumlu bir şekilde geliştirildiğinde, yerel toplulukları güçlendirebilir, doğal mirası koruyabilir" denildi.



Doç. Dr. Güden'in liderliğindeki Golden Team'in, sürdürülebilir turizme bağlılığını yinelediği aktarılan açıklamada, öğretim üyelerinin sürdürülebilirliği mesleki bir sorumluluk olarak gördüğü ve eğitim-araştırmaya entegre etmeyi sürdürdüğü vurgulandı. Açıklamada, "Geleceğin liderleri olan öğrencilerimizin, adil, sürdürülebilir ve dönüştürücü bir turizm endüstrisini şekillendirme sorumluluğu taşıdığına inanıyoruz" mesajına yer verildi.



Golden Team, Dünya Turizm Günü'nde, turizmin yaşamları ve toplumları dönüştürme gücünü kutlayarak, turizmin sürdürülebilir kalkınma için gerçek bir katalizör olduğu bir geleceğe olan bağlılıklarını bir kez daha teyit ettiklerini duyurdu.