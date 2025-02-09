Stadyum: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Cenk Özfuttu, Merve Ateş

Düzkaya: Yunus, Serkan( 83.Dk Doğukan), Uğur, Mustafa Akış, Berkay, Eren (83.Dk İbrahim), Orhan, Bayram, Mehmet Kuşçu, Batuhan (69.Dk Kutluhan), Erhan

Gol düellosundan Yeşilova galip çıktı Gol düellosundan Yeşilova galip çıktı

Geçitkale: Mustafa Talay, Burçin, Ahmet Avcı, Turgut (78.Dk Ahmet Öztürk), Rifat (46.Dk İrfan), Cenkay, Emre (78.Dk Sercan), Yarkın (90.Dk Derviş), Baran Bilgi, Andreas, Baran (60.Dk Mehmet Çavuş)

Goller: 65.Dk İrfan Boşnak (Geçitkale)

AKSA 1. Lig'de zirve hesapları yapan Düzkaya, sahasında play-off hattından çıkmaya çalışan Serveroğlu Geçitkale'yi ağırladı. Mücadelede tek gol, 65. dakikada İrfan Boşnak’tan geldi ve Geçitkale zorlu deplasmandan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından Geçitkale puanını 23’e yükseltirken, Düzkaya aldığı mağlubiyetle 27 puanda kaldı.

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mormenekşe GBSK

18

12

2

4

26

18

8

38

2.

Küçük Kaymaklı TSK

18

10

5

3

58

20

38

35

3.

Atoll Kozanköy KSK

18

10

3

5

26

20

6

33

4.

Türk Ocağı Limasol SK

18

9

4

5

26

14

12

31

5.

Yalova SK

18

8

7

3

28

19

9

31

6.

Yeniboğaziçi DSK

18

8

6

4

35

19

16

30

7.

Düzkaya KOSK

18

7

6

5

27

22

5

27

8.

Hamitköy ŞHSK

18

7

6

5

25

23

2

27

9.

Northernland Dipkarpaz SK

18

7

5

6

28

25

3

26

10.

M. Hacıali Yılmazköy SK

18

6

6

6

25

22

3

24

11.

Serveroğlu Geçitkale GSK

18

7

2

9

24

26

-2

23

12.

Lapta TBSK

18

6

4

8

21

22

-1

22

13.

Binatlı YSK

18

6

1

11

29

34

-5

19

14.

Maraş GSK

18

4

4

10

25

47

-22

16

15.

Vadili TÇBSK

18

1

7

10

10

37

-27

10

16.

Çanakkale TSK

18

1

2

15

12

57

-45

5