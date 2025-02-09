Stadyum: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Cenk Özfuttu, Merve Ateş

Düzkaya: Yunus, Serkan( 83.Dk Doğukan), Uğur, Mustafa Akış, Berkay, Eren (83.Dk İbrahim), Orhan, Bayram, Mehmet Kuşçu, Batuhan (69.Dk Kutluhan), Erhan

Geçitkale: Mustafa Talay, Burçin, Ahmet Avcı, Turgut (78.Dk Ahmet Öztürk), Rifat (46.Dk İrfan), Cenkay, Emre (78.Dk Sercan), Yarkın (90.Dk Derviş), Baran Bilgi, Andreas, Baran (60.Dk Mehmet Çavuş)

Goller: 65.Dk İrfan Boşnak (Geçitkale)

AKSA 1. Lig'de zirve hesapları yapan Düzkaya, sahasında play-off hattından çıkmaya çalışan Serveroğlu Geçitkale'yi ağırladı. Mücadelede tek gol, 65. dakikada İrfan Boşnak’tan geldi ve Geçitkale zorlu deplasmandan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından Geçitkale puanını 23’e yükseltirken, Düzkaya aldığı mağlubiyetle 27 puanda kaldı.

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

