Stadyum: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Cenk Özfuttu, Merve Ateş
Düzkaya: Yunus, Serkan( 83.Dk Doğukan), Uğur, Mustafa Akış, Berkay, Eren (83.Dk İbrahim), Orhan, Bayram, Mehmet Kuşçu, Batuhan (69.Dk Kutluhan), Erhan
Geçitkale: Mustafa Talay, Burçin, Ahmet Avcı, Turgut (78.Dk Ahmet Öztürk), Rifat (46.Dk İrfan), Cenkay, Emre (78.Dk Sercan), Yarkın (90.Dk Derviş), Baran Bilgi, Andreas, Baran (60.Dk Mehmet Çavuş)
Goller: 65.Dk İrfan Boşnak (Geçitkale)
AKSA 1. Lig'de zirve hesapları yapan Düzkaya, sahasında play-off hattından çıkmaya çalışan Serveroğlu Geçitkale'yi ağırladı. Mücadelede tek gol, 65. dakikada İrfan Boşnak’tan geldi ve Geçitkale zorlu deplasmandan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından Geçitkale puanını 23’e yükseltirken, Düzkaya aldığı mağlubiyetle 27 puanda kaldı.
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
18
|
12
|
2
|
4
|
26
|
18
|
8
|
38
|
2.
|
18
|
10
|
5
|
3
|
58
|
20
|
38
|
35
|
3.
|
18
|
10
|
3
|
5
|
26
|
20
|
6
|
33
|
4.
|
18
|
9
|
4
|
5
|
26
|
14
|
12
|
31
|
5.
|
18
|
8
|
7
|
3
|
28
|
19
|
9
|
31
|
6.
|
18
|
8
|
6
|
4
|
35
|
19
|
16
|
30
|
7.
|
18
|
7
|
6
|
5
|
27
|
22
|
5
|
27
|
8.
|
18
|
7
|
6
|
5
|
25
|
23
|
2
|
27
|
9.
|
18
|
7
|
5
|
6
|
28
|
25
|
3
|
26
|
10.
|
18
|
6
|
6
|
6
|
25
|
22
|
3
|
24
|
11.
|
18
|
7
|
2
|
9
|
24
|
26
|
-2
|
23
|
12.
|
18
|
6
|
4
|
8
|
21
|
22
|
-1
|
22
|
13.
|
18
|
6
|
1
|
11
|
29
|
34
|
-5
|
19
|
14.
|
18
|
4
|
4
|
10
|
25
|
47
|
-22
|
16
|
15.
|
18
|
1
|
7
|
10
|
10
|
37
|
-27
|
10
|
16.
|
18
|
1
|
2
|
15
|
12
|
57
|
-45
|
5