Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karate Federasyonu Kurucu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Almanya'da gerçekleştirilen karar ile Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF) Onursal Başkanlığına atandı.

Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karate Federasyonu Kurucu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’i Onursal Başkanlığa atadı.

YTKF Genel Başkanı İlhan Değirmenci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Federasyonumuzun kurulduğu ilk günden itibaren bizleri kardeş olarak koruyan, kollayan ve sahip çıkan; geçtiğimiz günlerde Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantılarında almış oldukları karar ile YTKF’yi kardeş federasyon olarak tanıyan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karate Federasyonu Kurucu Başkanı Sayın Eyüp Zafer Gökbilen’i, 27 Temmuz 2025 tarihinde Almanya’da gerçekleştirdiğimiz toplantıda alınan 103 sayılı karar ile Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu Onursal Başkanlığına atamış bulunuyoruz.”

Konuyla ilgili Türkiye’nin önde gelen gazetelerinden Hürriyet Gazetesi de habere yer vererek atamayı duyurdu.