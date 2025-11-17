Dünya Budo Martialarts Federasyonu (World Budo Martialarts Federation) olağan genel kurulu Azerbaycan’ın Bakü şehrinde gerçekleştirildi.

Başkanlığa yeniden Eyüp Zafer Gökbilen seçilirken federasyonun yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Yeni seçilen yönetim kurulu 2026 yılında üç uluslararası etkinliğin yapılması konusunda da görüş alışverişinde bulunarak karar aldı.

Yapılan toplantı sonrasında organizasyonların Şubat 2026’da İran’da, Mayıs 2026’da Azerbaycan’da ve Ekim 2026’da da KKTC’de yapılmasına karar verildi.

Toplantı sonrasında başkan Eyüp Zafer Gökbilen göreve yeni seçilen Azerbaycan Budo Federasyonu başkanı Cemal Yangın’a katkılarından dolayı KKTC milli takım forması hediye etti.

YÖNETİM KURULU

Başkan: Eyüp Zafer Gökbilen – KKTC

Başkan Yardımcısı: Faik Rafiyev – Azerbaycan

Başkan Yardımcısı: Mahir Ahmedov – Azerbaycan

Başkan Yardımcısı: Cemal Yangın – Azerbaycan

Genel Sekreter: Cansu Keskin – KKTC

Mali Sekreter: Öykü Ergin - KKTC

ÜYELER

Nail Mammadali Asgaroglu – Azerbaycan

Talih Yılmaz - Türkiye

Celal Akgül -İngiltere

Ali Uslu – KKTC

Fizan Alipour – İran

Mikhail Mauhmud – Pakistan

Basın Yayın Sorumlusu – Murat Botanlıoğlu – Türkiye

TEKNİK KOMİTE

Namik Hacıyev – Azerbaycan

İbrahim Mamadov – Azerbaycan

Ali Uslu – KKTC

İsmet Sağlam – Türkiye

Siben Yakuphan – Hindistan

Galandar Aslanov – Azerbaycan

Ferhat Jorayev - Türkmenistan

HAKEM KOMİTESİ

Gadir Şahbay - Azerbaycan

Amir Resuli - İran

Shahzada Salem Memon - Pakistan

Khaha Markozashvili – Gürcistan

Melek Ünver - KKTC

Seydi Battalgazi Özçınar - Türkiye

ORGANİZASYON KOMİTESİ

Elchin Shirinov -Azerbaycan

Bir Kirisna Maharian - Nepal

Lamiri Elharci - Fransa

Gino Vetrano - İtalya

Gocha Javakhia - Gürcistan

İbrahim Laronoptia – Fas

Sağlık Komitesi

Dr. Yücel Atakara – KKTC

Sellame El Hajeme - Fas

Saman Wijenayeke – Srilanka

Dr. Arkın Akalın – KKTC

KUŞAK SINAV TERFİ KOMİTESİ

Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen – KKTC

Grand Master Faik Rafiev – Azerbaycan

Senior Master Öykü Ergin – KKTC

Senior Master Ali Uslu – KKTC

Nail Mammadlı Asgaroglu – Azerbaycan

Ellonzi Sebeur - Tunus

Hosseşn Narker – Güney Afrika