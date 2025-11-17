Dünya Budo Martialarts Federasyonu (World Budo Martialarts Federation) olağan genel kurulu Azerbaycan’ın Bakü şehrinde gerçekleştirildi.
Başkanlığa yeniden Eyüp Zafer Gökbilen seçilirken federasyonun yeni yönetim kurulu da belirlendi.
Yeni seçilen yönetim kurulu 2026 yılında üç uluslararası etkinliğin yapılması konusunda da görüş alışverişinde bulunarak karar aldı.
Yapılan toplantı sonrasında organizasyonların Şubat 2026’da İran’da, Mayıs 2026’da Azerbaycan’da ve Ekim 2026’da da KKTC’de yapılmasına karar verildi.
Toplantı sonrasında başkan Eyüp Zafer Gökbilen göreve yeni seçilen Azerbaycan Budo Federasyonu başkanı Cemal Yangın’a katkılarından dolayı KKTC milli takım forması hediye etti.
YÖNETİM KURULU
Başkan: Eyüp Zafer Gökbilen – KKTC
Başkan Yardımcısı: Faik Rafiyev – Azerbaycan
Başkan Yardımcısı: Mahir Ahmedov – Azerbaycan
Başkan Yardımcısı: Cemal Yangın – Azerbaycan
Genel Sekreter: Cansu Keskin – KKTC
Mali Sekreter: Öykü Ergin - KKTC
ÜYELER
Nail Mammadali Asgaroglu – Azerbaycan
Talih Yılmaz - Türkiye
Celal Akgül -İngiltere
Ali Uslu – KKTC
Fizan Alipour – İran
Mikhail Mauhmud – Pakistan
Basın Yayın Sorumlusu – Murat Botanlıoğlu – Türkiye
TEKNİK KOMİTE
Namik Hacıyev – Azerbaycan
İbrahim Mamadov – Azerbaycan
Ali Uslu – KKTC
İsmet Sağlam – Türkiye
Siben Yakuphan – Hindistan
Galandar Aslanov – Azerbaycan
Ferhat Jorayev - Türkmenistan
HAKEM KOMİTESİ
Gadir Şahbay - Azerbaycan
Amir Resuli - İran
Shahzada Salem Memon - Pakistan
Khaha Markozashvili – Gürcistan
Melek Ünver - KKTC
Seydi Battalgazi Özçınar - Türkiye
ORGANİZASYON KOMİTESİ
Elchin Shirinov -Azerbaycan
Bir Kirisna Maharian - Nepal
Lamiri Elharci - Fransa
Gino Vetrano - İtalya
Gocha Javakhia - Gürcistan
İbrahim Laronoptia – Fas
Sağlık Komitesi
Dr. Yücel Atakara – KKTC
Sellame El Hajeme - Fas
Saman Wijenayeke – Srilanka
Dr. Arkın Akalın – KKTC
KUŞAK SINAV TERFİ KOMİTESİ
Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen – KKTC
Grand Master Faik Rafiev – Azerbaycan
Senior Master Öykü Ergin – KKTC
Senior Master Ali Uslu – KKTC
Nail Mammadlı Asgaroglu – Azerbaycan
Ellonzi Sebeur - Tunus
Hosseşn Narker – Güney Afrika