Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Emre Çevikdal, Rüya Sakallı

Yenicami: Süleyman, Hascan(64.Dk Remzi), Ali Üçtaş, Dangmo, Karan(81.Dk Mehmet Çavuş), Sylla, Geremy, Tahir, Tahsin(64.Dk Asrın), Görkem(78.Dk Samet), Hüseyin Arifoğlu

Göçmenköy: Ozan, Bilal, Arda Karacan, Reşit, Arda Sözcü, Debouto(90.Dk Kayra), Bekir(85.Dk Süleyman), Mbou, Mevlüt, Eray(70.Dk Lütfi), Alaattin

Goller: 3.Dk Sylla (Yenicami)- 60.Dk Bilal, 62.Dk Mevlüt (Göçmenköy)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun dokuzuncu hafta maçında Yenicami, Göçmenköy’ü konuk etti. Atatürk Stadında ağır bir zeminde oynanan oynanan Yenicami – Göçmenköy İYSK maçını Ferhat Tuna yönetti.

Dk 3 Yenicami kontra atağında Sylla önüne atılan topta sağ çaprazdan ceza alanına girdi. Sert ve düzgün vuruşu gol oldu. 1 – 0 İlk devrede kalan dakikalarda her iki takımın gol çabası sonuç vermezken, devre 1 – 0 sona erdi.

İkinci devreye önce durgun başlayan Göçmenköy ilerleyen bölümde etkili olmaya başladı. 60. dakikada kornerden gelen topu Bilal arka direkte düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1 – 1

Dk 62 Yenicami ceza alanı içinde oluşan karambolde topa son vuran Mevlüt skoru 1 – 2 yaptı.

66. dakikada Remzi’nin ceza alanı içinden vuruşunda top yan kale direğinden dönerken, 1 – 2 sona eren maç sonunda Göçmenköy 3 puanın sahibi oldu.

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

