Stat: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Ali Özer, Şahin Coşkun, Emir Turalı

Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Gökhan Sarıoğlu, Sena Develioğlu, Mejdi Direniş, Mustafa Salk, Fıdelıs Irıa, Toheeb Emmanuel Lawal, Arda Ateş, Vakkas Kaynarca, Quesı Jonathan Weston, Mehmet Fatih Parlak

Cihangir: Hasancan Celal, Erol Aksunlar, Mikail Sivri, Selçuk Sergeç, Uğur Naci Gök, Hakan Karacaoğlu, Berhan Celme, Serge Alaın Abaka, Guy Mıchel Landel, Babacar Mbaye Dıop, Muhittin Tümbül

Goller: 43’ Mejdi, 45’ Sena, 46’ Weston (A. Yeşilova), 11’ Selçuk, Babacar (Cihangir)

AKSA Süper Lig’de 9. haftanın kritik maçında lider Cihangir ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Alsancak Yeşilova kozlarını paylaştı.

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazanan Alsancak Yeşilova ligde haftalar sonra galibiyetle tanışıp moral buldu. Lige mağlubiyetle başlayan ancak sonrasında ardı ardına aldığı seri galibiyetlerle liderliğe yükselen Cihangir ise aldığı bu mağlubiyetle kritik bir puan kaybına uğrarken takipçileri ile arasındaki puan farkı da azaldı.

Alsancak Yeşilova bu sonuçla puanını 11’e çıkarırken Cihangir 21 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Alsancak Yeşilova deplasmanda Mağusa Türk Gücü ile karşılaşırken Cihangir evinde Tremeşeli Holding Dumlupınar’ı ağırlayacak.

Dk. 11 Cihangir’de yapılan ortaya iyi yükselen Selçuk, kafayla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi 0-1.

Dk. 43 Yeşilova’da ileri çıkan Mejdi yapılan ortayı kafayla ağlara göndererek maça eşitliği getirdi 1-1.

Dk. 45 İlk yarının son bölümünde baskısını arttıran Yeşilova, bir başka savunmacı Sena Develioğlu’nun kafayla attığı golle karşılaşmada öne geçti 2-1.

Dk. 46 İkinci yarıya da tempolu başlayan ev sahibi Alsancak Yeşilova, hızlı gelişen atakta Weston’un ayağından bulduğu golle farkı arttırdı 3-1.

Dk.73 Gelişen Cihangir atağında topu önünde bulan Babacar topu ağlara göndererek farkı bire indirdi 3-2.

Kalan bölümde Cihangir’in beraberlik için çabası yeterli olmayınca Alsancak Yeşilova karşılaşmayı 3-2 kazanarak altın değerinde 3 puanın sahibi oldu.