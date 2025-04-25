Aksa Süper Lig
DÜN
C.B. Gençlik Gücü – Göçmenköy: 0 – 3
BUGÜN (Saat 16.00)
Mağusa Türk Gücü – Lefke: (Kerem Eran)
Gönyeli – T.H. Dumlupınar (Osman Özpaşa)
Esentepe – Cihangir (Evren Karademir)
Doğan T. Birliği – Yenicami (Turgay Misk)
A.Yeşilova – DND L. Gençler Birliği (Tufan Çerçioğlu)
Çetinkaya – Mesarya (Ferhat Tuna)
Aksa 1.Lig
PAZAR (Saat 16.00)
Türk Ocağı – Binatlı: (Şakir Azizoğlu)
K.Kaymaklı – Hamitköy (Ali Özer)
Düzkaya – M. H. Yılmazköy (Hakan Ünal)
Yalova – Lapta(Emre Öztaşlı)
Mormenekşe – Yeniboğaziçi: (Fehim Dayı)
U. Maraş – Vadili (Abdullah Genç)
N. Dipkarpaz – Çanakkale (Şahin Coşkun)
A. Kozanköy – S. Geçitkale (Burak Mandıralı)