Aksa Süper Lig

DÜN

C.B. Gençlik Gücü – Göçmenköy: 0 – 3

BUGÜN (Saat 16.00)

Mağusa Türk Gücü – Lefke: (Kerem Eran)

Gönyeli – T.H. Dumlupınar (Osman Özpaşa)

Esentepe – Cihangir (Evren Karademir)

Doğan T. Birliği – Yenicami (Turgay Misk)

A.Yeşilova – DND L. Gençler Birliği (Tufan Çerçioğlu)

KKTFAD ayın başarılı antrenörlerini ödüllendirmeye devam ediyor KKTFAD ayın başarılı antrenörlerini ödüllendirmeye devam ediyor

Çetinkaya – Mesarya (Ferhat Tuna)

Aksa 1.Lig

PAZAR (Saat 16.00)

Türk Ocağı – Binatlı: (Şakir Azizoğlu)

K.Kaymaklı – Hamitköy (Ali Özer)

Düzkaya – M. H. Yılmazköy (Hakan Ünal)

Yalova – Lapta(Emre Öztaşlı)

Mormenekşe – Yeniboğaziçi: (Fehim Dayı)

U. Maraş – Vadili (Abdullah Genç)

N. Dipkarpaz – Çanakkale (Şahin Coşkun)

A. Kozanköy – S. Geçitkale (Burak Mandıralı)