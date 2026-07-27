Aksa 1. Lig ekiplerinden Mormenekşe’de yeni sezon hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde aralıksız olarak sürdüren kırmızı yeşilli ekip Mormenekşe’de 1. Hazırlık dönemi ilk hafta boyunca yedi antrenmanla aralıksız devam ederek Pazar günleri dinlenilerek geçiliyor.

2026-2027 futbol sezon çalışmalarını Mormenekşe Cemal Balses Stadı bakıma alındığından dolayı farklı sahalarda çalışmalarını sürdüren Mormenekşe’de teknik direktör Ahmet Ogan, birlikte çalışacağı teknik kadroyu belirledi.

TEKNİK EKİP BELİRLENDİ

Bu sezon Aksa 1. Ligde mücadele edecek olan Mormenekşe’de teknik direktör Ahmet Ogan birlikte çalışacağı yeni teknik ekibi de belirledi. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı kaleci antrenör Mustafa Özkaraman teknik ekipte devam ederken, yardımcı teknik direktör olarak Kemal Okta teknik ekibe dahil olarak aralıksız çalışmalara devam ediliyor. Mormenekşe 1. Hazırlık dönemi ikinci hafta çalışmalarına 27 Temmuz Pazartesi günü yoğun bir şekilde ara vermeden devam etti.