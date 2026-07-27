Süper Lig ekibi Değirmenlik Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken kalesine önemli bir takviye yaptı. Güvercinlik Spor Kulübü forması giyen tecrübeli kaleci Gökhan Gök’ü bonservisiyle kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, transferin yeni sezon kadro planlaması kapsamında gerçekleştirildiği belirtilirken, Gökhan Gök’e “hoş geldin” denilerek başarılı bir sezon temennisinde bulunuldu.
Tecrübeli file bekçisinin, yeni sezonda Değirmenlik’in başarısı için forma giyeceği ifade edildi