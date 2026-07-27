Süper Ligin yeni ekibi Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarının ilk etap kampını 27-30 Temmuz tarihleri arasında Gazimağusa’da gerçekleştiriyor.

Teknik direktör Sedat Devecioğlu ve yardımcıları yönetiminde yoğun bir çalışma programı uygulayacak olan ekip, kamp süresince günde çift antrenman yaparak fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını sürdürecek.

26 futbolcunun yer aldığı kamp programının son gününde ise Aslanköy, sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Larnaka Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.