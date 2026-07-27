Süper Ligin güçlü ekiplerinden Cihangir Futbol A Takımı, birinci etap kampını dün başladı.

27 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilecek olan kamp için Cihangir kafilesi dün sabahın erken saatlerinde Kayseri’ye gitmek için ülkeden ayrıldı.

Bir hafta boyunca, teknik direktör Cemre Yıldızev yönetiminde çift antrenman yapacak olan Cihangir takımı, yoğun bir kamp dönemi geçirecek. Takımın yeni yabancısı Weston da takıma ve kampa katılırken, kampta yeni bir yabancı futbolcu da denenecek. Cihangir yeni sezona yönelik ilk hazırlık karşılaşmasını ise 1 Ağustos günü Kayserispor ile oynayacak.