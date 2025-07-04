Kuzey Kıbrıs Turkcell’in genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği GNÇ Kıbrıs Staj Programı başladı. 1 Temmuz – 11 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen program kapsamında 15 stajyer, farklı ekiplerde görev alarak hem teorik hem pratik alanda değerli deneyimler kazanıyor.

Program, stajyerlerin ekip arkadaşları ve mentörleri olan “Beyaz Gölgeler” ile ilk kez yüz yüze tanıştıkları oryantasyon oturumlarıyla başladı. Eğitim Haftası’nda stajyerler, oryantasyonun yanı sıra Excel, RPA, Yapay Zekâ, Bilgi Güvenliği ve Hukuk gibi birçok alanda hem yüz yüze hem de çevrim içi formatta eğitimlere katılıyor. Eğitimler, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iç eğitmen kadrosu ve alanında uzman isimler tarafından gerçekleştiriliyor.

Stajyerler, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Grup Müdürleri ile bir araya gelerek ilham verici kariyer sohbetlerine katılacaklar. Üst yönetim ile yapılan bu buluşmaların genç yeteneklere motivasyon ve vizyon kazandırması hedefleniyor.

Küçüközdemir, “GNÇ Kıbrıs Staj Programı, gençlerimize sadece teknik bilgi kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda onları dijital geleceğe ve iş hayatına da hazırlıyor.”

Staj programının genç yeteneklere sunduğu fırsatlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, “GNÇ Kıbrıs Staj Programı, gençlerimize sadece teknik bilgi kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda onları dijital geleceğe ve iş hayatına da hazırlıyor. Genç yeteneklerin hayallerine ve kariyer hedeflerine katkı sağlamak bizim için büyük bir mutluluk ve sorumluluk. Bu program aracılığıyla genç arkadaşlarımızın potansiyellerini keşfetmelerine ve gerçek iş dünyası deneyimi kazanmalarına olanak tanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları ve Satın Alma Grup Müdürü Serhat Gezgin ise programın önemine dikkat çekerek, “GNÇ Kıbrıs Staj Programı, genç yeteneklere yalnızca bir yaz stajı deneyimi değil, aynı zamanda bir gelişim ve keşif fırsatı sunuyor. Programımız, katılımcıların hem kişisel hem mesleki açıdan güçlenmelerine olanak tanıyor. Beyaz Gölge mentorluk sistemi ve zengin eğitim içerikleriyle gençlerimizi geleceğin dijital dünyasına hazırlıyoruz.” dedi.

Staj programının kalan süresinde, stajyerler ekip içi çalışmalarına devam ederken her Cuma “Staj Projesi” kapsamında grup çalışmalarına katılacak ve hazırladıkları projeleri 11 Eylül’de yapılacak kapanış etkinliğinde sunacaklar. Etkinlik kapsamında değerlendirme anketleri de gerçekleştirilecek.

GNÇ Kıbrıs Staj Programı, içerik zenginliği, kapsamlı eğitim modülleri ve Beyaz Gölge mentorluk sistemiyle dikkat çekiyor. Program süresince oluşturulan Gelişim Grupları aracılığıyla yayımlanan haftalık bültenler ise hem bireysel gelişimi hem de ekip deneyimini destekliyor.