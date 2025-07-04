Ersoy, asgari ücretin “kağıt üzerinde kaldığını” iddia ederek, siyasetin halkın dertlerinden kopuk ilerlediğini ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, ADA TV’de, Nupelda Karabuğday’ın sorularını yanıtladı.

Hükümet ve muhalefete eleştirilerde bulunan Ersoy, sorunların kronikleştiğini ve partilerinin bu sorunlara gerçekçi çözümler üretmek yerine birbirlerini suçlamayı tercih ettiğini savundu.

Asgari ücretin altında elde edilen gelire yönelik çözüm önerisinde bulunan Ersoy, işçilerin giriş-çıkış saatleri ve ek mesailerinin kayıt altına alınarak Sosyal Sigortalar Kurumu'na online olarak iletilmesi gerektiğini savundu.

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Ersoy, Bağımsızlık Yolu'nun henüz parti meclisinde seçim tavrını tartışmadığını ancak prensip olarak her seçimde aday göstermeyi hedeflediklerini söyledi.