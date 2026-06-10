Gazimağusa Belediyesi, kent içi ulaşımda erişimi kolaylaştırmak ve vatandaşlara destekleyici ulaşım alternatifi sunmak amacıyla hayata geçirdiği Esnek Toplu Taşıma Sistemi’nde, sefer gün ve saatlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce farklı etaplarda uygulanan ve vatandaşlardan gelen kullanım verileriyle ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen sistem kapsamında hat ve sefer düzenlemesine gidildi.

Toplam 9 ay süreyle uygulanacak 5'inci etap proje, iki ayrı dönem halinde planlandı. Yaz dönemini kapsayan haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında yaz seferleri, kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında ise sonbahar-kış seferleri yapılacak.

- Güzergahlar

Esnek Toplu Taşıma Sistemi kapsamında Hat 1 Palm Beach-Glapsides, Hat 3 Perşembe Pazarı-Şehir İçi, Hat 4 Perşembe Pazarı-Maraş ve Hat 5 Suriçi-Derinya Sınır Kapısı güzergâhlarında seferler düzenlenecek.

Yaz dönemi seferleri kapsamında Hat 1 Palm Beach-Glapsides hattı, her çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri Kapalı Maraş hareket noktası üzerinden hizmet verecek.

Daha önce haftanın üç günü uygulanan Hat 1 seferleri, yeni düzenlemeyle haftanın beş gününe çıkarıldı. Hat 1 seferleri 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde yapılacak.

Hat 3 Perşembe Pazarı-Şehir İçi hattı, her perşembe günü Terminal hareket noktası üzerinden 14.30 ve 17.00 saatlerinde hizmet verecek. Bu hat ile Perşembe Pazarı, şehir içi, Salamis Yolu, DAÜ, Sosyal Konutlar ve Kaliland bölgesi arasında ulaşım kolaylığı sağlanacak.

Hat 4 Perşembe Pazarı-Maraş hattı da her perşembe günü Terminal hareket noktası üzerinden 08.30 ve 10.30 saatlerinde hizmet verecek. Bu hat, Perşembe Pazarı ile Maraş bölgesi arasındaki ulaşımı destekleyerek, özellikle pazar günlerinde vatandaşların erişimini kolaylaştıracak.

Hat 5 Suriçi-Derinya Sınır Kapısı hattı ise haftanın 7 günü hizmet verecek. Daha önceki dönemde haftanın üç günü uygulanan, kış döneminde ise beş güne çıkarılan Hat 5 seferleri, yeni düzenlemeyle haftanın her günü hizmet verecek şekilde planlandı.

Suriçi’nden hareket edecek hat, Derinya Sınır Kapısı’na ulaşımı sağlayarak hem kent içi hareketliliğe hem de geçiş noktasına erişime katkı koyacak. Hat 5 seferleri 10.00 ve 18.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Esnek Toplu Taşıma Sistemi kapsamında belirlenen hat, gün ve saatlere ilişkin bilgilendirmeler Gazimağusa Belediyesi’nin resmi iletişim kanalları üzerinden duyurulacak.

En az 25, en fazla 45 yolcu kapasiteli, engelli erişimine uygun araçlarda, hat ve güzergâh bilgileriyle sefer saatlerini gösteren bilgilendirici afişler de bulunacak.

- Uluçay

Öte yandan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, konuyla ilgili açıklamasında kent içi ulaşımı güçlendiren her adımın Gazimağusa’nın yaşam kalitesine katkı sağladığını belirterek, Esnek Toplu Taşıma Sistemi’nin halkın ihtiyaçları doğrultusunda etap etap geliştirildiğini ifade etti.

Uluçay, özellikle pazar, sahil, eğitim, sağlık, şehir merkezi ve geçiş noktalarına erişimi kolaylaştıracak hatların önemine dikkat çekerek, “Gazimağusa’da ulaşımı daha erişilebilir, düzenli ve vatandaş odaklı hale getirmek için çalışıyoruz. Esnek Toplu Taşıma Sistemi’ni, kentimizin değişen ihtiyaçlarına ve kullanım yoğunluğuna göre güncelliyoruz.” dedi.

Daha önceki deneyimleri ve vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sayısını artırdıkları seferleri mevsim koşullarına göre düzenlediklerini söyleyen Uluçay, amaçlarının toplu taşıma kullanımını teşvik ve kent içi hareketliliği kolaylaştırmak olduğunu belirtti.



