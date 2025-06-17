GKK’dan yapılan duyuruya göre başvuru kılavuzuna, mucahit.gov.ct.tr adresinden ulaşılabilir.

20 Mayıs'ta başlayan başvurular 27 Haziran Cuma gününe kadar, mesai günlerinde 08.30-16.00 saatleri arasında yapılabilir. Geleceğin komutanı olmak isteyen 2025 YKS sınavına başvuran genç kadın ve erkeklerin, başvurularını dolduracakları başvuru belgeleri ile GKK Personel Şube Müdürlüğü’ne (Boğazköy/Girnebaşvuru ) elden yapması gerekiyor.

Konuyla ilgili ilave bilgi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 0392 234 6303 (dâhili 2142, 2121) numaralı telefonundan ve mucahit.gov.ct.tr adresinden alınabilir.



