Girne’de bir apartmanın girişindeki motosikletten iki kask çalınması üzerine polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, bir kişi tutuklandı ve kaldığı evde hırsızlık olduğundan şüphelenilen 50 motosiklet kaskı ele geçirildi.

Polis basın bültenine göre dün 15.30 sıralarında, Girne’de Kurtuluş Caddesi’nde, bir apartmanın girişinde, park halinde bulunan bir şahsın sorumluluğundaki motosiklet üzerinde muhafaza edilen iki motosiklet kaskı, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından çalındı.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen S.Ö.Ç.(E-57) tespit edilerek tutuklandı.

S.Ö.Ç’nin kaldığı evde yapılan aramada ise hırsızlık olduğundan şüphe edilen toplam 50 motosiklet kaskını da kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilerek emare alındı.

-Yeşil reçeteye tabi 91 hap

Gemikonağı’nda dün gece 23.00 sıralarında, devriye halindeki Lefke Polis Karakolu’na bağlı ekipler tarafından şüpheli görülen K.Ö.’nün (E-66) üzerinde ve tasarrufunda bulundurduğu el çantasında yapılan aramalarda, satışı yeşil reçeteye tabi toplam 91 hap saptandı.

Gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tespit edilen haplar emare alınırken K.Ö. tutuklandı.

-2021’deki hırsızlık zanlısı Ercan’da tutuklandı

Gazimağusa’nın Sakarya bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden 10 Kasım 2021’de bluetooth kulaklık çaldığı için aranan U.F.Y.(E-31), Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Zanlının, bluetooth kulaklığı kasada ödeme yapmadan alıp çıkması nedeniyle arandığı kaydedildi.

-3 zeytin ağacını izinsiz söken inşaat şirketi personeli hakkında yasal işlem başlatıldı

İskele’deki Bahçeler bölgesinde dün 3 zeytin ağacını yetkili makamdan izinsiz söken inşaat şirketi personeli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis bültenine göre olay 16.00 sıralarında oldu. Bir inşaat şirketine ait şantiye alanında, A.Z.G.(K-41) ve C.İ.S.’nin (E-40), dolgu işlemi yapılmasına engel olduğu için, yetkili makamdan izinsiz olarak 3 ekili zeytin ağacını söktükleri tespit edildi.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-İzinsiz ikamet eden iki kişi tutuklandı

Polisin dün ülke genelindeki denetim ve kontrollerinde ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.