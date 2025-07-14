Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi final serisinde şampiyon bu akşam belli olacak.

2-2 eşitliğin bulunduğu seride takımlar şampiyon olmak için son kez parkeye çıkacaklar.

Akdeniz Spor Birliği ile Gönyeli KoopBank, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak maçı kazanan şampiyon olacak.

Öte yandan ttec U 14 Kızlar Ligi final serisi ikinci maçı bugün saat 16.00’da Levent ile Gönyeli arasında saat 16.00’da Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak. Levent kazanırsa şampiyon olacak.

Vedat Kaner U 12 Kızlar Ligi’nde final ikinci maçı bugün saat 18.00’de Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak. Levent’in Yakın Doğu Üniversitesi karşısında seride 1-0 önde bulunuyor.

Levent, Yakın Doğu Üniversitesi’ni yenerse lig şampiyonluğunu kazanacak.