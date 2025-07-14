Çatalköy’de ikamet eden Zalihe Dağaşan’ın (K-33) kayıp olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Dağaşan kullanımındaki “313 Cars” plakalı Range Rover marka siyah araçla dün akşam evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Bahse konu şahıs aranıyor.

-Lefkoşa'da kavga, iki kişi yaralandı bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün sabahın ilk saatlerinde çıkan kavgada iki kişi yaralandı, bir kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da Kuyumcular Sokak’ta, aralarında yaşanan tartışma sonucu, A.A.(E-22), A.T.(E-21), M.T.(E-24), N.T.(E-18) ve H.A.A.(E-20) bir taraf olup, O.K.(E-44), S.K.(E-21), A.H.(E-22), C.H.(E-26), C.A.(E-39) ve A.N.(E-32) ile kavga etti. Birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga eden bahse konu şahıslar, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Kavga esnasında H.A.A.’nın, O.K.’nin sağ göz altı kemiği ve S.K.’nin (E-21) ise burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğu tespit edildi. H.A.A. tutuklanırken, diğer tüm şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Lefkoşa'da uyuşturucu...Bir tutuklu

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Ortaköy’de gerçekleştirilen operasyonda Y.O.M.’nin (E-33) kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 20 bin 295 TL ile 3 bin 960 sterlin nakit para bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

-İskele ve Lapta’da trafik kazası

İskele’de dün akşam 19.30'da 216 miligram alkollü Selçuk Duyar (E-35) yönetimindeki LN 891 plakalı salon araçla geri gittiği sırada dikkatsizliği sonucu alt geçit girişinin yanında bulunan beton büze çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Selçuk Duyar, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Lapta’da dün gece 23.50'de Rabia Goncagül Akcora (K-25) yönetimindeki PV 414 plakalı salon araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağındaki köprü duvarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Akçora, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

Polis soruşturması devam ediyor.