Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü(GBTK) tarafından düzenlenen Biled Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası zevkli ve çekişmeli Yarı Final karşılaşmaları ile GBTK kortlarında gerçekleşiyor. Tek Kadınlar ve Tek Erkekler kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

TEK KADINLAR – Yarı Final

İpek Civisilli - Yasemin Çıral 7/5 6/2

Nağme Ekenoğlu - Ece Balcı 3/6 6/1 6/10

TEK ERKEKLER – Yarı Final

Sercan Erozan - German Pryhunov 0/6 6/4 12/10

Mariano Marino - Uraz Şentürk 7/5 5/7 5/10