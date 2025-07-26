Archway Restaurant işletmecisi Murat Girgen, Limasol’da yaşanan büyük yangın felaketi sonrası evsiz kalan aileler için anlamlı bir çağrıda bulundu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yangında evlerini kaybeden beş aileyi otelinde ücretsiz olarak ağırlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Girgen açıklamasında, “Ben Limasollu değilim, Girneliyim ama bize ailemiz bu ülkenin tamamını sevmeyi öğretti,” diyerek yardım teklifini şöyle sürdürdü:

“Buradan açık çağrımdır. Limasol’daki yangın felaketinde evsiz kalan beş aileyi, otelimde misafir etmeye hazırım. Yardım kampanyalarını düzenleyenler lütfen bu teklifimi de iletsinler. Hem bizim otelimiz orijinal tapudur, ganimet değil, öyle gurur da yapmasınlar, gönül rahatlığıyla gelsinler. Evleri gibi…”

Girgen’in bu çağrısı, ülke genelinde takdirle karşılandı.