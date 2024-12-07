İstatistik Kurumu, tüketici enflasyonunu kasım ayında yıllık yüzde 59.88, aylık yüzde 0.78 olarak açıkladı.

Ekim ayında yüzde 54,62 olan gıda ürünlerindeki yıllık enflasyon ise kasımda yüzde 56,72.ye yükseldi.

Bir önceki ay yüzde 1,03 olan aylık gıda enflasyonu da bu ay yüzde 2,83 olarak hesaplandı.

Ekim ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 27 bin 82 Türk Lirası (TL) olarak belirlenmişti. Kasım verileri henüz açıklanmadı.

DAMACANA SU ZİRVEDE

Tüketici Fiyat Endeksi'nde yer alan en ağırlıklı 40 madde içerisindeki gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık değişimler şöyle oldu:

aylık yıllık

• Ekmek %0,00 %37,50

• Tavuk Temizlenmiş Bütün 0,00 % 32,71

• Süt %0,31 %38,58

• Hellim %0,00 %49,00

•Yoğurt %1,85 %50,61

• Dana Eti Kıyma %0,00 % 44,99

• Su Damacana (Pet Şişe) – aylık % 8,59 %108,74

• Kuzu Eti Pirzola %2,60 %76,68

KÜRESEL GIDA FİYATLARI 1.5 YILIN ZİRVESİNDE

Dünya gıda fiyatları ekim ayında 127,4'e yükselerek Nisan 2023.ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Kasım verisi ise henüz açıklanmadı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi, aylık bazda yüzde 2, geçen yılın ekim ayına göre de yüzde 5,5 artış göstermişti.

Endeks, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Mart 2022.de 160,2 puana ulaşarak rekor kırmıştı.

Gıda fiyatları endeksi şubat ayında yüzde 117,3 ile üç yılın dip seviyesini görmüştü.