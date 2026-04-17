Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar 5. Kıbrıs Kupası'nda şampiyon belli oldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda dün akşam oynanan Kadınlar Kıbrıs Kupası final maçında Mağusa Spor Akademisi ile China Bazaar Gençlik Gücü karşı karşıya geldi.

Serkan Özdenkçi’nin yönettiği karşılaşmada Gençlik Gücü takımı maç boyunca üstün oynadığı karşılaşmayı 5 – 2 kazanarak Kadınlar Kıbrıs Kupası’nı 5.kez müzesine götürdü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Gençlik Gücü takımı 10. dakikada Maria ile 1-0 öne geçerken, Cemre’nin 17.dakikada attığı golle skor 2- 0 oldu. İlk devrenin skorunu belirleyen golü ise 40. Dakikada Zehra attı ve ilk devre GG’nin 3 – 0 üstünlüğünde tamamlandı. İkinci devreye de hızlı başlayan GG takımı Cemre’nin 52. Dakikadaki golüyle fark 4 oldu. 56.dakikada ise Seher’in golüyle skor 5 – 0 oldu. Bu dakikadan sonra Mağusa Spor Akademisi Elina ile 62 ve 86. Dakikalarda bulduğu gollerle skoru 5 – 2 yaptı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç MSA 2 – C. B GG 5 olarak tamamlandı.