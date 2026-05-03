Stat: Geçitkale Stadı

Hakemler: Mustafa Torun, Selim Kaynarca, Nurhan Kutlugün.

Geçitkale: Salih, Yarkın, Arif, Oğuzhan, Baran Türkan, Efe, İsmail, Hüseyin, Batu, Baran Derin, Bekircan.

Hamitköy: Nedim, İbrahim, Hasan Karahüseyin, İlker, Ahmet, Şükrü, Hasan Kaffaoğlu, Mehmet, Cuma, Mustafa, Ersan.

Goller: Dk. 19 Bekircan, Dk. 62 ve 80 İsmail, Dk. 70 ve 76 Baran Derin(Geçitkale).

Aksa 1. Ligin 29. Haftasında play-out hattında iyi bir puan elde etmek isteyen Geçitkale ile geçtiğimiz hafta düşmesi kesinleşen Hamitköy, Geçitkale Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Mustafa Torun’un orta hakemliğini yaptığı karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı.

Ev sahibi Geçitkale’nin sakat ve cezaları nedeniyle birçok futbolcusundan eksik olmasına karşın 19. dakikakada soldan Batu’nun yaptığı ortada Hamitköy ceza sahası içinde penaltı noktasında Bekircan’ın ayak içiyle topu ağlara göndermesiyle skor 1 – 0 oldu.

35. dakikada Geçitkale atağında Baran Derin net pozisyonda topu kaleciye nişanladı.

İlk devre Geçitkale 1 – Hamitköy 0 skoruyla tamamlandı.

İkinci devreye de iyi başlayan Geçitkale takımı 62. Dakikada İsmail’in kafa golüyle skoru 2 – 0 yaparken, 70 ve 76. dakikalarda Baran Derin’in ayağından bulduğu gollerle fark 4 oldu.

Maçın skorunu ise 80. Dakikada Geçitkale’den İsmail kendisinin ikinci takımın 5. golünü atarak belirledi. Geçitkale 5 – Hamitköy 0.

Bu skorla Geçitkale puanını 30 yaparak play-out maçları öncesinde puanını artırmayı başardı.