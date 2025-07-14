Süper Ligin Mesarya ekiplerinden Cihangir Kulübü, resmi sezon açılışını dün tesislerinde gerçekleştirdi. Sezon açılışında Kulüp Başkanı Hüseyin Karavezirler ve bazı yöneticiler, Değirmenlik - Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ve Cihangir eski başkanlarından Koray Güvenoğlu da yer aldı.

İlk saha antrenmanı öncesinde Kulüp Başkanı Hüseyin Karavezirler ve Teknik Direktör Ali Oraloğlu takıma hitap etti.

KARAVEZİRLER: HEDEF ŞAMPİYONLUK

Başkan Hüseyin Karavezirler, Cihangir tarihinden örnek vererek ‘Bir hayalin peşinde’ sloganı ile yeni sezonda mücadele edeceklerini belirtirken hedefin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Teknik Direktör Ali Oraloğlu ise yaptığı açıklamada takımın çalışmalarda istekli ve arzulu oluşundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 11-17 Ağustos

tarihinde Kayseri’de kamp yapacaklarını belirten Oraloğlu, transfer çalışmalarının başkan ve yönetim tarafından sürdürüldüğünü aktardı.

Oraloğlu Meye ve Diop’u takımda tuttuklarını, bir yabancı arayışlarının devam ettiğini söylerken, en kısa sürede transferi tamamlayarak kampa tam kadro gitmek istediklerini sözlerine ekledi.