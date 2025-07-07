Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oyun, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda ücretsiz sahnelendi. Absürt tiyatronun başyapıtları arasında gösterilen eser, bireysellik, toplumsal baskı ve dönüşüm gibi derin temaları çarpıcı bir anlatımla izleyiciyle buluşturdu.

Oyunun yönetmenliğini İsmihan Yorgancı üstlendiği oyunda Meliz Bahri, Eliz Bahri, Tanem Bitta, Aleyna Mutlu, Ela Sarsılmaz, Berfin Oktay ve Özle Yetim oynadı.

Oyunun sonunda Girne Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültür Sanat Komitesi Başkanı Ziya Egemen Sencer, oyunculara teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.