Besim Tibuk, yaklaşık iki yıl süren hazırlık süreci sonunda bilim, sanat, çevre ve eğitim gibi alanlarda faaliyet göstermesi planlanan bir vakıf için Vakıflar İdaresi’ne başvuruda bulundu. Başvuru sürecinde, İdarenin hukuki talepleri doğrultusunda vakıf senedinde bazı düzenlemelere gidildiği, ardından da söz konusu metnin içerik açısından bir eksiklik taşımadığı kendilerine bildirildi.

Ancak 27 Mayıs 2024 tarihinde Vakıflar İdaresi yönetim kurulunda alınan kararla, herhangi bir gerekçe sunulmadan vakıf kuruluşuna onay verilmediği, sözlü olarak başvuru sahiplerine iletildi.

Vakıf Projesinin Amacı Neydi?

Besim Tibuk’un açıklamasına göre söz konusu vakfın amacı; KKTC'de eğitim gören öğrencilere burs sağlamak, bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek, düşünce özgürlüğünü destekleyen platformlar oluşturmak, sanat ve çevre alanlarında kamuya açık faaliyetler gerçekleştirmekti. Bu çerçevede hazırlanmış olan vakıf senedi, vakıf hukukuna uygun şekilde tasarlanmış ve gerekli revizyonlar yapılmıştı.

Ancak bu projeye onay verilmemesi üzerine Tibuk, Vakıflar İdaresi’ne bir yazı göndererek vakıf kurma girişiminden çekildiklerini duyurdu.

Tibuk’tan Açıklama: “Anlam Veremiyoruz”

Tibuk’un yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Hiçbir yasal gerekçe sunulmadan ve şeffaf bir açıklama yapılmadan, tümüyle hayır amaçlı bir projenin reddedilmesi, bizleri son derece üzmüştür. Bu durum, yalnızca şahsıma değil; bu ülkenin gençlerine ve eğitim geleceğine karşı alınmış bir karar niteliğindedir. Kurumların şeffaf ve kamu yararı doğrultusunda çalışması gerektiğine inanıyoruz.”

Vakıflar İdaresi’nden Henüz Resmî Bir Açıklama Yok

Konuya ilişkin olarak Vakıflar İdaresi’nden henüz kamuoyuna açık bir açıklama yapılmış değil. Sürecin hangi gerekçeyle olumsuz sonuçlandığı da basınla paylaşılmadı. Öte yandan, ülkede hâlihazırda işlevsiz birçok vakfın faaliyetine devam ettiği bilinirken, toplum yararına yeni bir vakıf girişiminin engellenmesi bazı çevrelerce eleştiriyle karşılandı.

Kamuoyu Şeffaflık Bekliyor

Söz konusu girişimin neden reddedildiğine dair kamuoyunun beklentisi, şeffaf ve tatmin edici bir açıklamanın yapılması yönünde. Özellikle eğitim ve bilime destek amacı taşıyan projelerin, toplumsal fayda açısından değerlendirilmesi gerektiği görüşü uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri tarafından da dile getiriliyor.