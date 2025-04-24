6 Şubat depremlerinde İsias Otel'in yıkılmasında kusuru bulunan 6 kamu görevlisinin davası bugün başlıyor.

Aralarında "Şampiyon Melekler"in de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki Grand İsias Otel’in yıkılmasına ilişkin kamu görevlileri hakkında açılan davanın ilk duruşması, saat 09.30’da Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Dava kapsamında, otelin yapı ruhsatı verildiği dönemde Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi’nde görevli olan; dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, daimi işçi Abdurrahman Karaaslan ile 1993 ruhsatında görev yapan İmar Müdürü Yusuf Gül ve Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş yargılanacak.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şubat ayında hazırlanan iddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçunu ayrı ayrı işlediklerine dair yeterli delil bulunduğu belirtilerek, yargılanmaları ve bilinçli taksir hükümlerinin ayrı ayrı uygulanarak cezalandırılmaları talep edildi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, bugün görülecek davanın birinci duruşması için ailelerle birlikte yine Adıyaman’da bulunuyor.

Karakaya, şu açıklamayı yaptı:

"Bizler 6 Şubat 2023'te Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu en sevdiklerini kaybeden aileler olarak bu yıkımın ardında denetimsizliğin, göz yummanın ve kamuda usulsüzlüğün olduğunu biliyoruz. 72 canımızı bizden alan bu felaketin ardından geçen her gün adaletin eksik kaldığı bir süreç yaşıyoruz. Çünkü bu yapı yalnızca müteahhit eliyle değil, görevini yapmayan kamu görevlilerinin imzalarıyla yükselmiştir. Bu nedenle biz aileler olarak kamu görevlilerinin yargı önünde hesap vermesini ve tüm sorumlular için 'olası kast' ile yargılama talep ediyoruz. Bilerek ve isteyerek usulsüzlüklere göz yumulmuş bu otelde bu katliamın ortağı olan kamu görevlilerinin bu kapsamda yargılanması gerekmektedir. Yargı süreci şeffaf, adil ve etkili bir şekilde yürütülmelidir. Bilim ve hukukun üstünlüğüne güvenmek istiyoruz. Bizim adalet mücadelemiz ne bir intikam duygusudur ne de birer suçlu yaratma çabasıdır. Bizim mücadelemiz çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, rehberlerimizin ve sevdiklerimizin canına mal olan bu sistemin bir daha kimseyi öldürmemesi içindir. Verdiğimiz sözü tutacağız. Hiçbir suçlu cezasız kalmayacak. Adaletin sesi sevdiklerimizin susturulan nefesinin yerine yankılanacak. Bilimin ışığında hazırlanan raporlar ve vicdanımızla taşıdığımız haklı öfkemizle, biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Gerçekler susturulamayacak, adalet engellenemeyecek.”

Ceza davalarının iki ayağı olduğunu belirten Ruşen Yücesoylu Karakaya, bunlardan birincisinin otel sahipleri ve müteahhitlere, ikincisinin ise kamu görevlilerine yönelik olduğunu ifade etti.

İsias Otel davasının 25 Aralık 2024’teki son duruşmasına da değinen Karakaya, şu ifadeleri kullandı:

"Karar duruşmasının ardından bazı kişiler İsias davasının sona erdiğini, kararın verildiğini ve davanın sonuçlandığını düşünüyor. Ancak hayır, davamız henüz bitmedi. Şu anda yalnızca otel sahipleri ve müteahhitlerden 5 kişi hakkında ‘bilinçli taksir’ suçlamasıyla cezalar verildi. Bunların dışında bir kişi, Hasan Aslan, hala dışarıda. 1993 yılında İsias Otel'in inşaatında müteahhit olarak görev yapan Aslan, halen kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmamış ve cezası başlamamış bir durumda. Yani halâ yargılamaya dahil edilmemiş bir şüpheliden söz ediyoruz. Aslında iki davamız da tam anlamıyla sona ermedi. Evet, bir karar açıklandı ancak biz bu kararı istinafa taşıdık. İstinaf süreci düzenli bir şekilde ilerliyor; bu süreçte gerekli dilekçelerimizi sunduk. Şu anda karar, istinaf mahkemesinde inceleniyor, o aşamadayız. İlk günden bu yana dile getirdiğimiz bir konu vardı; kamu görevlileri de yargılanmalı. Çünkü bu bina, sadece müteahhitlerin değil, kamu görevlilerinin de sorumluluğunda inşa edildi. Bu söylemimiz nihayet karşılık buldu ve kamu görevlileri de yargılanacak."

Kamu görevlileriyle ilgili iddianame hazırlama süresinin çok uzun sürdüğünü belirten Karakaya, "Kamu görevlilerinin iddianamesinin daha kısa sürede yazılması ve birinci davaları sürerken aslında kamu görevlilerinin de davasının başlaması gerektiğini, hatta davaların birleştirilmesi gerektiğini sürekli dile getirdik. Avukatlarımızdan aldığımız bilgilere göre, biz aileler olarak bu konuda ısrarla birleştirilmesi gerektiğini söyledik. Çünkü birlikte hareket ettiler ve birlikte yargılanmaları gerekiyordu. Ancak istediğimiz olmadı. İddianame çok geç yazıldı ve ilk duruşma 24 Nisan'a ertelendi. Tüm aileler olarak, 24 Nisan’da yine Adıyaman’da olacağız. Çocuklarımızı kaybettiğimiz, kalplerimizi onlarla birlikte toprağa gömdüğümüz topraklarda olacağız." dedi.

Karakaya, iki yılı aşkın süredir adaletin peşinden gittiklerini belirterek, "Her platformda bunu dile getirdik. Susmayacağız, unutmayacağız, affetmeyeceğiz dedik. Bu kişilerin birlikte hareket ederek İsias faciasını yaratmalarının bir cezası olmalı. Bu cezanın 'olası kast' kapsamında verilmesi gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

Karakaya, söz konusu kamu görevlilerinin birlikte hareket ederek facianın gerçekleşmesine neden olduklarını ve bu sebeple cezalandırılmaları gerektiğini vurguladı, "Bu kişilerin eylemleri sonucu, biz canlarımızı saniyeler içinde o toprağa gömdük. Ceza almalılar ki bir daha böyle olaylar yaşanmasın." ifadelerini kullandı.

Karakaya konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Çünkü biliyorsunuz ki birinci ceza davasında otelin sahipleri ve müteahhitlerden bazıları içerideydiler. Sekip'in yoluyla ekranlarda biz onları gördük, mahkeme salonunda değildiler. Şimdiki davada kamu görevlilerinin duruşmaya gelme olasılıkları var. Ve net bir şekilde de bildiğimiz için suçlarını; bu oteli nasıl yaptıklarını, nasıl bu otelin oluşumunda nasıl bir yol aldıklarını, bu bizim için çok zorlayıcı bir duruşma olacaktır. Mahkeme salonu her zaman için zor bir alandı zaten, ancak bunu düşünmek bizi daha da geriyor.

24 Nisan’da 09.30'da duruşma başlayacak. Avukatlarımız hazırlandı. Tüm delillerimiz ortada hazırlandı. Mahkeme heyetine sunacağız. Neden suçlu olduklarını mahkeme heyetine göstereceğiz.

Aileler olarak çok gerginiz, psikolojik olarak inanılmaz bir geçiş yaşıyoruz. Mahkeme salonunda onları görmek bizi mahvedecektir, fakat adaletin peşinde buna da hazırız. Güçlü aileleriz, birlikteyiz. Birbirimize inanılmaz güç veriyoruz. O yüzden bu güçle mahkeme salonunda da dimdik ayakta suçluları yargılamak için onların mahkeme önünde hesap vermesi için birlikte olacağız."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman’daki Grand İsias Otel yıkılarak, 72 cana mezar olmuştu. İsias Otel'de konaklayan Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol kafilesinden 35 Kıbrıslı Türk sporcu, öğretmen ve aileler "Şampiyon Melekler" ve tur rehberleri enkaz altında kalmıştı.

İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri ise kaybettikleri canları için 3 Ocak’ta 2024’te hukuk mücadelesi başlatmıştı. Sanıkların "olası kast" suçuyla hüküm giymesi için verilen adalet mücadelesi yaklaşık 12 ay devam etmişti.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen İsias Otel davasının 25 Aralık 2024’teki son duruşmasında ise kısa karar açıklanmıştı. Altı sanık bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan mahkeme tarafından suçlu bulunup mahkum edilmiş, beş sanığın ise beraatına karar verilmişti.

Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün, Halil Bağcı 7 yıl 16 ay, Hasan Aslan 15 yıl 16 ay 20 gün, Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay süreyle hapis cezası almıştı.

Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un ise beraatına karar verilmişti.