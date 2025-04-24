Böbrek ve mesane hastalığı nedeniyle yıllardır tedavi gören ve toplumun sağlığına kavuşması için seferber olan 10 yaşındaki Nefes Davşan, yeni bir talihsizlikle karşılaştı. Gönyeli’deki evlerinin önünde bir sürücünün çarptığı Nefes hastaneye kaldırıldı.

Kaza dün saat 11.45 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde, Chucky Off Licence önünde meydana geldi.

Yolun batı tarafından doğu tarafına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Nefes Davşan, o esnada cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyir halinde olan 41 yaşındaki Hasan Doğru yönetimindeki NL 904 plakalı kamyonun sol arka yan kısmına çarptı.

Kazada hafif şekilde yaralanan küçük Nefes, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontroller ve tedavisinin ardından taburcu edilen Nefes’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.