Süper Ligin Lefkoşa ekibi China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, Osman Karamanlı başkanlığındaki yönetim kurulu, olağan genel kurul gerçekleştirecek.

Gençlik Gücü Kulübü’nden yapılan açıklamada 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 18:00’da kulüp lokalinde yapılacak olağan genel kurulda Başkan, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi yapılacak.

Yapılan açıklamada Kulüp başkanlığına aday olacakların seçim tarihinden en az 2 gün evvelinden adaylık müracaatlarını kurul listeleri ile birlikte Kulüp Sekreterine teslim etmeleri gerektiği belirtildi.