Necati KÜLAHLILAR

Süper lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü 2025 -2026 futbol sezonuna dün Kemal Deniz antrenman sahasında yaptığı antrenmanla ‘merhaba’ dedi.

Teknik direktör Turan Altay ve teknik heyeti nezaretinde ilk çalışmasını düz koşu ile başlayarak yaptı.

Açılışa Kulüp başkanı Zeeb Choudrdy ve yöneticiler katıldı.

İyi bir havada başlayan yeni sezon bugünde antrenmanlarda devam edecek.

TURAN ALTAY: HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR

China Bazaar Gençlik Gücü teknik direktörü Turan Altay ilk antrenmanda şu açıklamayı yaptı:

“Yeni transferlerimiz aramızda, yabancı transferlerimizde 21 Temmuz’dan sonra aramıza katılacaklar. Güzel bir kadro kurduk ve bu sezon hedefimiz üst sıralardır. Başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. Yerli kaliteli bir kaç daha oyuncu takviyesi yapacağız ve başarılı olmak istiyoruz.” dedi.