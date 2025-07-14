Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona başlayan sarı lacivertli ekip, yeni tesislerinde sezon açılışını gerçekleştirmiş oldu.

3 yıl sonra yeniden göreve getirilen Teknik direktör Caner Oshan, zorlu bir sezonun olacağına işaret etti, hazırlık dönemini en iyi şekilde geçireceklerini söyledi.

Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu ise bu sezon hedeflerinin kesinlikle şampiyonluk olduğunu dile getirdi. Yeni tesislerinde sezona 'umutlu' bir başlangıç yapan Doğan Türk Birliği'nin ilk antrenmanında alt yapı futbolcuları da yer aldı.