Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile China Bazaar Gençlik Gücü Futbol Akademisi arasında, akademik bilgi birikimini saha deneyimiyle buluşturacak kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy ve China Bazaar Gençlik Gücü Futbol Akademisi Başkanı Zeeb Choudhry'in imzaları ile yürürlüğe girerken imza töreninde Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Nazım Burgul, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ulaş Yavuz ve öğretim üyesi Dr. Hüseyin Güneralp da yer aldı.

Protokol kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, zorunlu staj ve uygulamalı eğitimlerini China Bazaar Gençlik Gücü Futbol Akademisi çatısı altında gerçekleştirme olanağı elde edecek. Öğrenciler, antrenman ve maç süreçlerinde aktif görev alarak teorik bilgilerini saha pratiğiyle pekiştirecek. Bunun yanı sıra, Yakın Doğu Üniversitesi’nin performans analizi, fizyoloji, kuvvet ve motor beceri laboratuvarları, futbolcuların kullanımına açılarak bilimsel temelli test, ölçüm ve analizlerin yapılmasına imkan sağlanacak. Sporcular; dayanıklılık, esneklik, kuvvet ve performans gibi parametrelerde bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek.

İş birliği aynı zamanda, akademik bilginin kulüp altyapısına aktarılmasını da kapsıyor. Elde edilen verilerle araştırma projeleri, yüksek lisans tezleri ve bilimsel yayınlar üretilmesi planlanıyor. Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları, kulüp bünyesinde bilimsel danışmanlık ve performans geliştirme süreçlerinde aktif rol üstlenecek.

YAKIN DOĞU’NUN SPORA DESTEĞİ BÜYÜYOR!

Yakın Doğu Oluşumu, sporun farklı alanlarında da bilimsel bilgi ve sağlık desteğini sahaya taşımayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi de daha önce Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve KKTC Avcılık Federasyonu ile yürüttüğü sağlık sponsorluklarının ardından, geçtiğimiz günlerde KKTC Cimnastik Federasyonu ile de resmi sağlık sponsorluğu protokolü imzalamıştı. Protokol kapsamında tüm sporcuların sağlık taramaları, lisanslama öncesi muayeneleri, acil durum hizmetleri ve gelişim süreçleri, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin tam donanımlı altyapısı ve uzman hekim kadrosu güvencesi altında gerçekleştiriliyor.

BİLİMSEL TEMELLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI MODELLERİ OLUŞTURULACAK!

İmza töreninde konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy, “Spor Bilimleri Fakültemiz ile China Bazaar Gençlik Gücü Futbol Akademisi arasında imzalanan bu protokol, hem öğrencilerimizin saha deneyimini zenginleştirecek hem de sporcuların performansını bilimsel temeller üzerinde geliştirmeye olanak sağlayacak. Amacımız, bilimin ışığında sürdürülebilir başarı modelleri oluşturmak” ifadelerini kullandı. China Bazaar Gençlik Gücü Futbol Akademisi Başkanı Zeeb Choudhry ise, Yakın Doğu Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliğinin kulüp açısından büyük bir kazanım olduğunu belirterek, “Modern futbolun başarısı, saha içi yetenek kadar, bilimsel analiz ve doğru antrenman planlamasına dayanıyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin güçlü akademik birikimiyle yapacağımız ortak çalışmaların, genç sporcularımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.