Süper Ligin başkent ekiplerinden C. B. Gençlik Gücü takımdan ayrılan bazı futbolcuların yerine takviyelerine başladı.

Gençlik Gücü yönetimi Doğan T. Birliği ile yollarını ayıran Salih Güvensoy ve Çetinkaya’da kiralık oynayan Mustafa Kemal Atlar'ı transfer etti. Her iki futbolcu dün takımla çalışmalara başladı.

Yapılan transferler kulübün sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:

“Kulübümüz, Doğan Türk Birliği'nden Salih Güvensoy ve Mustafa Kemal Atlar'ı renklerine bağlamıştır. Her iki oyuncumuza da hoş geldin der, transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz..”