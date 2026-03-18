Gençlik Federasyonu başkanlığına yeniden Mustafa Özbilgehan seçildi.

Gençlik Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Federasyonu 2. Kurultayı gerçekleştirildi. Federasyon Geçici Merkez Ofisi’nde üye dernek delegelerinin katılımıyla yapılan Kurultay’da ileriki dönem faaliyetlerinin duyurulması, güncel gençlik sorunlarının tartışılması ve Federasyon’un yeni yapılarla faaliyet alanlarını genişletmesi konuları istişare edildi.

Divan Başkanlığını Candoğan Özkan’ın üstlendiği Kurultay’da, mali ve faaliyet raporları oy birliği ile aklanarak, Mustafa Özbilgehan liderliğinde federasyonda görev yapacak isimler oy birliğiyle seçildi.

Kurultay’da yürütme organı Merkez Konsey üyeleri, Yüksek Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu da yeniden belirlendi. Ayrıca, üye ilçe derneklerinin genel kurulları doğrultusunda belirlenen ikinci dönem Kıbrıs Türk Gençlik Meclisi üyeleri de kamuoyuna ilan edildi. Yeni seçilen kurullar görevlerine yarından itibaren başlayacak ve görev süreleri 2028 yılının mart ayında yapılacak 3. Kurultay’a kadar devam edecek.

Federasyonun yürütme organı olan Merkez Konsey şu şekilde oluştu:

“Genel Başkan - Mustafa Özbilgehan, Genel Başkan Yardımcıları - Adil Bey, Nesrin Yüceulaş, Yasemin Aygın, İlayda Özbekoğlu, Genel Sekreter - Görkem Akilhoca, Mali Sekreter - Yasemin Yıldız, Dış İlişkiler Sekreteri - Doruk Günalp, Fon ve Projeler Sekreteri - Asya Eminoğlu, Halkla İlişkiler Sekreteri - Sıla Birdal, Gençlik Politikaları ve Kongre Sekreteri - Şiraz Erüreten, Örgütlenme ve Üyelikler Sekreteri - Baran Güzen, Yedek Üye - Nesrin Tözener

Lefkoşa Gençlik Derneği Başkanı - Ali Tümer, Mağusa Gençlik Birliği Başkanı - Erinç Taşcıoğlu, Girne Gençlik Derneği Başkanı - Necdet Yulaf, İskele Gençlik Derneği Başkanı - Ali Devecioğlu, Güzelyurt Gençlik Derneği Başkanı - İlayda Taşkaya, Lefke Gençlik Derneği Başkanı - Salih Erhan Uzun, Eğitimde Gençlik İnisiyatifi Başkanı - Fahri Haşimoğulları, Genç Temsiliyet Derneği Başkanı - Yasemin Ezel"

- Denetim ve Disiplin Kurulları belirlendi

Genel Kurul'da Federasyon denetim ve disiplin kurulları da belirlendi.

Denetim ve disiplin kurulları şöyle:



"Yüksek Denetleme Kurulu: Başkan- Arda Tüccar, Başkan Yardımcısı- Tülin Hikmet, Sekreter- Eda Vechi, Faal Üyeler- Erk Özkunt, Özüm Erener, Yedek Üye -Deniz Kamalı

Yüksek Disiplin Kurulu: Başkan - Melis Türkkal, Başkan Yardımcısı - Münürcan Taçoy Sekreter - İmge Saner, Faal Üyeler - Mehmet Hatipoğlu, Emin Cemal Okur, Yedek Üye - Suna Lara Palaz”

- Kıbrıs Türk Gençlik Meclisi 2. Dönemi 1 Nisan’da başlayacak

Federasyon Genel Kurulu'nda; 1 Nisan’dan itibaren görevlerine başlayacak Federasyonun en geniş temsili organı olan Kıbrıs Türk Gençlik Meclisi 2. Dönem temsilcileri de belirlendi. Buna göre temsilciler şu isimlerden oluştu:

“Ada Temsilcileri: Görkem Akilhoca, Yasemin Aygın, Adil Bey, İlayda Özbekoğlu, Mustafa Özbilgehan, Nesrin Yüceulaş.

Lefkoşa Temsilcileri: Sena Büyükel, Sevgi Çavuşoğlu, Begüm Çulluoğlu, Merve Dayı, Doruk Ekingen, Selin Emir, Estel Emir, Asehan Okan Getirmez, Fahri Haşimoğulları, Laden Molla, Candoğan Özkan, Deniz Özkibar, Batıhan Saçar, Arda Tınazlı, Ali Tümer, Dilan Yangın.

Gazimağusa Temsilcileri: Yelay Bayraktaroğlu, Nehir Çelebi, Doğuş Ertoprak, Şiraz Erüreten, Alp Eşrefoğlu, Aler Evginel, Yasemin Ezel, Sedat İzcan, Boran Mehmetemin Külafa, Buse Özkan, Erinç Taşcıoğlu, Nesrin Tözener, Göral Üregül.

Girne Temsilcileri: Emine Akçaylı, Ledün Caymaz, Hasan Dağman, Asya Eminoğlu, Doruk Günalp, Suay İlseven, Pervin Polili, İlknur Recaioğlu, Kübra Şanverdi, Yasemin Yıldız, Necdet Yulaf.

İskele Temsilcileri: İbrahim Akançay, Sıla Birdal, Ali Devecioğlu, Sima Osum, Sevim Sanlı Sanlıer.

Güzelyurt Temsilcileri: Bilgi Hakan Akmen, Baran Güzen, İlayda Taşkaya.

Lefke Temsilcileri: Mehmet Gökhan Uzun, Salih Erhan Uzun.”