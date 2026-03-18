Karayolları Dairesi, Geçitköy-Lapta ayrımı ile Kayalar-Sadrazamköy güzergâhındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, KKTC Karayolu Master Plan kapsamında Geçitköy-Lapta ayrımı ile Kayalar-Sadrazamköy yol güzergâhında yol yapım çalışmalarına devam edildiğine işaret edilerek, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.