Gençlerle ilgili olarak gerçekleştirilen Eurobarometre araştırmasının sonuçlarına göre Güney Kıbrıs’ta ilk siyasi önceliğin, yüzde 37’lik bir oranla sosyal koruma, refah ve sağlık hizmetlerine erişim olduğu ifade edildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, bunu, az bir farkla (yüde 35) fiyatların yükselmesi ve hayat pahalılığının izlediğini yazdı.

Eurobarometre sonuçlarına göre Kıbrıslı Rum gençlerin yüzde 31’i ekonomik durumu ve istihdam yaratılmasını, yüzde 24’ü ise çevre ve iklim değişikliğini öncelik olarak ortaya koyarken, Avrupa savunması ve güvenliğinin Rum gençlerin yalnızca yüzde 16’sının öncelikleri arasında bulunduğu ifade edildi.