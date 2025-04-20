Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Halil Erdem Canaloğlu, Serkan Özdenkçi

DND Gençler Birliği: Cengiz(Hamit), Emir(Mehmet Efe), Osman, Ali, Galip, Barın(Sertan), Nurettin, Mehmetali, Bawa, Atay, Eren.

C. Bazar Gençlik Gücü: Kemal, Ahmet, İbrahim, Ali(Hasan Çirkin), Mustafa Sakallı, Yannick, Mustafa Kemal(Mahmut), Hasan(Mustafa Ali), Arif(Salih), Sylla(Salim), Diouf.

Goller: Dk. 63 Galip (G. Birliği), Dk. 3, 40, 60 Diouf, Dk. 53 Hasan Akkuyu(Genlik Gücü)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 28. Haftasında direk düşme hattını ilgilendiren maçta DND L. Gençler Birliği ligde rahat konumdaki C. Bazaar Gençlik Gücü’nü konuk etti. Konuk Gençlik Gücü’nün baştan sona oyunun hakimi olduğu maçı rahat bir skorla kazandı.

Dk.2 Gençlik Gücü’nün kazandığı korneri kullanan Syla’nın ortasında ön direkte topa müdahale etmek isteyen Bawa’nın eline vuran top sonrası hakem Osman Özpaşa penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Diouf topu ağlara gönderdi. 0 – 1

Dk.16 Hızlı gelişen Gençlik Gücü atağında sol kanatta topla buluşan Sylla hızla Gençler Birliği ceza sahasına girerek yerden kestiği topla arka direkte topla buluşan Arif’in şutunda kaleci Cengiz gole izin vermedi.

Dk.30 Yine hızlı gelişen GG atağında Hasan’ın pasıyla topla buluşan Arif, çalımlarla Gençler Birliği ceza sahasına yaklaşarak şutunda top üst direğe vurarak oyuna döndü.

Dk.40 Gençlik Gücü atağında sol kanatta topla buluşan Syla ara pasıyla Gençler Birliği ceza sahasında Diouf’u topla buluşturdu. Diouf altı pas üzerinde güzel bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 0-2

İlk devre Gençler Birliği 0 – Gençlik Gücü 2 şeklinde tamamlandı.

Dk.53 Orta alanda topla buluşan GG futbolcusu Mustafa Kemal hemen topu defans arkasına gönderdi. Topla buluşan Arif kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vurmakta gecikti ancak topukla geriye bıraktı. Geriden gelen ve topla buluşan Hasan Akkuyu sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

Dk.60 GG defansından uzun gönderilen topu Emir kafayla kalecisine göndermek istedi ancak kısa düşen topu Arif alarak ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda pasını Diouf’a verdi o da boş kaleye topu gönderdi.0-4

Dk.63 Gençler Birliği atağında GG defansından dönen topla buluşan Galip gelişine bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 1-4

Geriye kalan dakikalarda Gençlik Gücü birçok pozisyon yakalarken farkı açma fırsatını değerlendiremedi ve maç Gençlik Gücü’nün 4 – 1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla Gençlik Gücü puanını 48 yaparak 5. Sıradaki yerini korudu. Gençler Birliği ise 20 puanda kalarak düşme hattından kurtulma şansını iyice azalttı.