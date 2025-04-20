Stadyum: Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Hakan Gök, Burak Yiğit

Karşıyaka: Cenk, Eyyüp, Tahir (78.Dk Ahmet Karlankuş), Mehmet Tekin, Uzokwe, Furkan, Kande, Mehmet Neşe, Lawrance, Bahadır, Jatta

Gönyeli: Denis, Ahmet Can (64.Dk Yaz), Azat, Bayram (46.Dk Ahmet Eser) (64.Dk Erol), İsmail (85.Dk Ege), Hasan Kanlı, Berkem, Razak, Malle, Doukara, Ömer (60.Dk İbrahim Kaba)

Goller: 12.Dk Mehmet Neşe, 78.Dk Jatta (Karşıyaka)-73.Dk Hasan Kanlı, 87.Dk Ege (Gönyeli)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 28. Hafta maçında Karşıyaka, Gönyeli’yi konuk etti.

Şampiyon Melekler Stadında oynanan Karşıyaka – Gönyeli maçını Turgay Misk yönetti. Maça hızlı başlayan Karşıyaka etkili ataklar geliştirirken, 12. Dakikada Mehmet Neşe’nin şutu etkisiz olmasına rağmen, kalecinin de hatasıyla ağlara gitti. 1 – 0

İkinci devrede de daha etkili olan Karşıyaka olmasına rağmen, değişikliklerden sonra hareketlenen Gönyeli, Hasan Kanlı ile skoru dengeledi. 1 – 1

1 – 1’den sonra baskısını sürdüren Karşıyaka, Jatta ile 2 – 1 öne geçerken, 87’de genç Ege skoru dengeledi. 2 – 2