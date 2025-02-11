Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Milli Boksör Sedef Nergiz’i kabul etti.

Kabulde bir konuşma yapan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu; “ Gençlerimizin spor alanında başarılı olmaları bizim için çok değerlidir. Bu düşünce ile Başbakanımız Ünal Üstel önderliğinde ülkemizin spor alanlarına yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin spor alanında önünü açmak, onların başarıya daha fazla ulaşmasını sağlamak en büyük hedefimizdir. İnanıyorum ki gençlerimiz bizlerinde katkılarıyla spor alanında uluslararası platformlarda başarılı olmaya devam edecektir" dedi.

Sedef Nergiz’in Karadağ’da katılacağı şampiyonada başarılı olacağına inancının tam olduğunu belirten Hüseyin Cahitoğlu, sporcularımızın önünü açmak, başarılı olmalarını sağlamak için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.