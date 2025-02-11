Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e Zenit'in ardından Rus ekibi Spartak Moskova da talip oldu.

HT Spor'da yer alan habere göre, 26 yaşındaki futbolcu için henüz Beşiktaş'a resmi bir teklif ulaşmadı.

Beşiktaş'ın ise Gedson Fernandes'in bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirlediği aktarıldı.

Siyah-beyazlılar, 20 milyon euronun altında bir rakama Portekizli futbolcunun transferinin gerçekleşmesine izin vermeyi düşünmüyor.

Benfica ile yapılan anlaşma gereği Gedson Fernandes'in satışından elde edilecek bonservis gelirinin yüzde 50'si Portekiz ekibine gidecek.

Siyah-beyazlıların, Benfica ile masaya oturarak Gedson Fernandes'in satışından gelecek paranın tamamını kasasına koymayı hedeflediği aktarıldı.