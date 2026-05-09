Bugün
Doğan T. Birliği – Mağusa T. Gücü: 3 – 1
Cihangir – Karşıyaka: 7 – 1
C. B. Gençlik Gücü – Çetinkaya: 3 – 0
Yenicami – K. Kaymaklı: 2 – 1
Lefke – Yeniboğaziçi: 5 – 2
Mormenekşe – A. Yeşilova: 2 – 0
Dumlupınar – Gönyeli: 4 – 0
Esentepe – Mesarya: 0 – 0
AKSA BİRİNCİ LİG
10 Mayıs Pazar (Saat 16.00)
Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – Değirmenlik (Ali Özer)
Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Lapta (Burak Mandıralı)
Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – Yalova (Cenk A. Özfuttu)
Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – S. Geçitkale (Abdullah Genç)
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Göçmenköy ( Zekai Töre)
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Aslanköy (Turgay Misk)
Raif Rauf Denktaş Stadı: A. Kozanköy – M. H. Yılmazköy (Evren Karademir)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Hamitköy (Şahin Coşkun) (Saat 20.00)