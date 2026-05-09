Bugün

Doğan T. Birliği – Mağusa T. Gücü: 3 – 1

Cihangir – Karşıyaka: 7 – 1

C. B. Gençlik Gücü – Çetinkaya: 3 – 0

Yenicami – K. Kaymaklı: 2 – 1

Saydam U15 Ligi'nde erteleme maçlarının tarihleri belirlendi..!
Lefke – Yeniboğaziçi: 5 – 2

Mormenekşe – A. Yeşilova: 2 – 0

Dumlupınar – Gönyeli: 4 – 0

Esentepe – Mesarya: 0 – 0

AKSA BİRİNCİ LİG

10 Mayıs Pazar (Saat 16.00)

Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – Değirmenlik (Ali Özer)

Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Lapta (Burak Mandıralı)

Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – Yalova (Cenk A. Özfuttu)

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – S. Geçitkale (Abdullah Genç)

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Göçmenköy ( Zekai Töre)

Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Aslanköy (Turgay Misk)

Raif Rauf Denktaş Stadı: A. Kozanköy – M. H. Yılmazköy (Evren Karademir)

Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Hamitköy (Şahin Coşkun) (Saat 20.00)