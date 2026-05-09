Trendyol Süper Lig'de 33. haftada Galatasaray, Antalyaspor'u konuk etti.

Rams Park Stadyumu'nda oynanan maç nefesleri kesti. Karşılaşmada 6 gol çıkarken, Galatasaray maçı 4-2 kazandı. Sarı kırmızılıların gollerini Lemina, Osimhen (2) ve Kaan Ayhan attı. Antalyaspor'da Soner Dikmen (2) ağları havalandırdı.

Galatasaray puanını 77 yaptı ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Antalyaspor 29 puanda kaldı.

GALATASARAY DEPLASMANDA FARKLI KAZANDI

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray 4-1'lik galibiyetle sahadan ayrılmıştı. Sarı kırmızılılarda Sane, Sallai, Osimhen ve Icardi ağları havalandırırken, Antalyaspor'da Saric takımının golünü atmıştı.

Yunus Akgün, 100. lig maçına çıktı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayı 100. kez bir lig maçında terletti.

Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen Yunus, bu maça kadar Galatasaray formasıyla çıktığı 99 lig müsabakasında 16 kez ağları sarstı.

Yunus, ayrıca Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray'da ise 84. lig maçına çıktı.

RAMS Park kapalı gişe

Galatasaray'ın Antalyaspor'u konuk ettiği müsabaka tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

Mücadele için satışa çıkarılan biletler tükenirken, kombine bilet sahibi taraftarlar da tribündeki yerlerini aldı.

Kritik karşılaşmada takımlar, tamamen dolu tribünler önünde mücadele etti.

5' Galatasaray gole yaklaştı. Osimhen topu kontrol edemeden kaleci Abdullah araya girdi. 17' Yunus'un arka direğe ortasında topla buluşan Osimhen'in vuruşu auta çıktı. 22' Antalyaspor'da Saric sakatlandı. 28 yaşındaki futbolcu oyundan çıktı. Saric'in yerine Safuri oyuna girdi. 31' Antalyaspor'da sakatlanan Doğukan Sinik'in yerine van de Streek oyuna girdi. 33' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 35' Abdülkerim'in rakip ceza sahasına ortasında Osimhen'in kafa vuruşu auta çıktı. İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi. GOL | 45+3' Antalyaspor, Soner Dikmen'in golüyle öne geçti. İlk yarı sona erdi.