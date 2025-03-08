41 yaşındaki genç öğretmen, Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu, 8 yıllık kanser mücadelesini kaybetti.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu'nun eşi Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu, uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Eşinin vefat haberini duyuran Sabsızoğlu, “Tüm sevenlerimize üzülerek duyuruyorum. Biricik eşim, nefesim Ayşegül’üm hayata gözlerini kapattı. Maalesef 8 yıldır kanserle mücadelemizi kaybettik” ifadelerini kullandı.

Hasan Sapsızoğlu, eşinin mücadelesini önceki gün “İnşallah bunu da yenebiliriz…” sözleriyle duyurmuştu.

Hasan Sapsızoğlu önceki gün aşağıdaki fotoğraf eşliğinde yaptığı paylaşımında şunları söylemişti;

“Bu eller bir daha ayrılmamak üzere birleşti. 8 yıldır kanserle boğuştun. İnşallah bunuda yenebiliriz. Küçücük memlekette nüfusa göre bu kanser vakaları çok fazla. Onkoloji bölümünde her gün yüzlerce hasta tedavi alırken her gün bir yenisi ekleniyor. Bu hastalık aileleri maddi manevi psikolojik mahvederken devletimizin sağlık yükünü de çok artırıyor. Onkoloji bölümünde çalışan Başta Ömer Diker, İlaç Eczacılık ve tüm sağlık personeline ve Suat Günsel yoğun bakım servisine çok teşekkür ederiz”

Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu'nun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.