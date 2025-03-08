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Atletizm
İlkokullar Besim Erdenay anısına yarıştılar
Besim Erdenay Yarışları, Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi. İlkokulların yer aldığı yarışlar çekişmeye sahne olurken, kızlarda Necat British İlkokulu (Lefkoşa), erkeklerde Şehit Hüseyin Akil İlkokulu birinci oldu
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Halkın Sesi
08.03.2025 - 00:22
Okunma Süresi: 1 Dk
Besim erdenay yarışları
İlkokul
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Halkın Sesi
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