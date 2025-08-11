Mağusa Türk Gücü, İngiltere’de futbol eğitimi almış Kıbrıslı genç kaleci Baran Cambaz'ı kadrosuna kattı.

Futbol kariyerine İngiltere’de başlayan, SERC-Southampton, Tottenham Hotspur ve Cambridge United alt yapılarında forma giyen Baran, son olarak iki sezon boyunca Stevenage FC Academy'de kaleyi korumuştu.

Mağusa Türk Gücü Sosyal Medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

Mağusa Türk Gücümüze hayırlı olsun der Baran Cambaza başarılar dileriz”