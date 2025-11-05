Kasırga Melissa’nın Jamaika’yı vurmasının üzerinden neredeyse bir hafta geçti ancak ada ülkesi, 173 yılın en büyük fırtınasından sonra yaşanan yıkımı hala telafi edemedi.

Ülkede en az 32 kişi hayatını kaybetti, yetkililer bu sayının artmasından endişe ediyor zira hala onlarca kayıp kişiye ulaşamıyor.

Yıkılan kentlerde harabeler hala iş makineleriyle kaldırılıyor, su baskınları hala vidanjörlerle boşaltılıyor.

YİYECEK VE SU YOK

Bilgi Bakanı Dana Morris Dixon, felaketin yalnızca Jamaika’da değil, Karayipler genelinde 60’tan fazla can aldığını açıkladı.

Batı Jamaika’daki Westmoreland bölgesi en ağır hasarı alan yerlerden biri oldu. Bölgede yaşayan Tackeisha Frazer, “Yiyecek, su, hijyen malzemesi, ne bulabilirsek ona ihtiyacımız var. Evlerinden olan, uyuyacak yeri ya da yiyeceği olmayan çok sayıda insan var” dedi.

Batı bölgesinde dükkan işleten Diana Mullings, “Her şey yok oldu. Ahşap evler, beton yapılar, dükkanlar, hepsi gitti” dedi.

Mahalle sakini Millicent McCurdy ise “Yurt dışında kim yardım edebiliyorsa etsin. Bu insanlar evsiz, giyecekleri ve yiyecekleri yok, yardıma muhtaçlar” diye seslendi.

Çalışma Bakanı Pearnel Charles Jr., ülke genelinde yaklaşık 25 yerleşim yerinin hala yardımlardan tamamen kopuk olduğunu belirtti.

Jamaika hükümeti uluslararası yardım çağrısında bulundu.