Gelibolu İlkokulu’nda eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra spor branşlarında da çocukların gelişimine katkı yapılıyor.

Beden Eğitimi öğretmenleri Hasan Belen ve Mehmet Salcan’ın çalışmalarıyla Gelibolu İlkokulu, 10 yıl sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlkokullar arası Basketbol Birinciliği’ne katıldı. 10 yıl sonra parkede mücadele etmeye başlayan Gelibolu İlkokulu Kız Basketbol Takımı ilk maçında NBC Alsancak ile karşılaştı.

Gelibolu İlkokulu Kız Basketbol Takımı deplasmanda oynamasına rağmen maçı 26 – 4 gibi farklı bir skorla kazandı.