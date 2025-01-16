Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları Bölümü tarafından organize edilen İlkokullar Arası Futbol Birinciliği’nde şampiyon belli oldu.

Rakiplerini yenerek finallere kalmayı başaran Esentepe İlkokulu ile Yeniboğaziçi İlkokulu arasında dün oynanan final maçının kazananı Esentepe İlkokulu oldu.

Lefkoşa’da Yusuf Kaptan Sahası’nda oynanan ve emekli hakemlerimizden Alper Aligüllü’nün yönettiği final maçında Gökhan Kim, Mehmet Çulcu ve Aras Övgün’ün çalıştırdığı Esentepe İlkokulu rakibi Yeniboğaziçi İlkokulu’nu 1 – 0 mağlup ederek şampiyon olmayı başardı.

Karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşayan Esentepe İlkokulu’na kupasını Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi Nihat Ekizoğlu takdim etti.

ÜÇÜNCÜLÜK KURTULUŞ İLKOKULU’NUN

Öte yandan final maçı öncesinde oynanan üçüncülük maçında ise Kurtuluş İlkokulu ile Karakol İlkokulu karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 mağlup eden Kurtuluş İlkokulu, organizasyonu üçüncü olarak tamamladı.