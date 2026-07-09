Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Belediye’den verilen bilgiye göre, görüşmede, yaban hayatının korunması, çevresel sürdürülebilirlik, başıboş köpek sorunu ve farelerle mücadele konularında birlikte yürütülebilecek çalışmalar ele alındı.

Taraflar, ayrıca, çevre sorunlarının kalıcı çözümlerle aşılabilmesi için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği konusunda ortak görüşe vardı.

-Kırok: “Doğanın korunmasına önem veriyoruz”

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan Ceyhun Kırok, görüşmede yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyenin doğanın korunması ve çevre sağlığının geliştirilmesi konularına önem verdiğini belirtti.

Yaban hayatının korunmasının yalnızca bir kurumun değil, tüm paydaşların sorumluluğu olduğunu kaydeden Kırok, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlarla iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

-Saygıner: “Belediyelerle ortak projeler yürütmeye hazırız”

KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner ise kabulden dolayı Kırok'a teşekkür ederek, çevrenin korunması, doğal yaşamın sürdürülebilirliği ve yaban hayatının geliştirilmesi amacıyla belediyelerle ortak projeler yürütmeye hazır olduklarını ifade etti.